Tg News – 9/11/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: - Industria: cresce dell'1% la produzione industriale nel terzo trimestre del 2021 - Telegram: in arrivo la versione a pagamento senza annunci pubblicitari - Cyber security: in aumento attacchi hacker gravi e critici - Mc Donald's per l'ambiente: raccolte 15 tonnellate di rifiuti gtr/red