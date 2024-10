Tg News – 9/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Videomessaggio Meloni, “Non aumenteremo le tasse” - Rendite catastali, a Roma e Milano fino a oltre il 30% in più - Mosca, “è aumentato il rischio di una guerra nucleare” - Israele, nel mirino strutture militari in Iran - La Florida si prepara all’uragano Milton - Uccide la moglie davanti ai due figli, fermato - Nuovo blitz di Ultima Generazione, imbrattato tribunale di Ancona - A Roma Cybertech Europe, la sicurezza informatica priorità strategica - Previsioni 3B Meteo 10 Ottobre mrv