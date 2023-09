Tg News – 8/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il delitto di Marsala era pianificato - Violenza sulle donne, Mattarella: “Intollerabile barbarie sociale” - Yellen: “Per la crescita globale fermare l’aggressione a Kiev” - Covid, in una settimana i casi aumentati del 44% - Ancora due morti sul lavoro in Italia - Sciopero aerei, a Malpensa cancellati 60 voli - Traforo del Monte Bianco, chiusura rinviata di un anno - Ok al decreto Caivano, Meloni: “Lo Stato ci mette la faccia” - Previsioni 3B Meteo 9 Settembre gsl