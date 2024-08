Tg News – 8/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraini e offensiva a Kursk: “Risposta ad aggressione russa” - Alta velocità sospesa tra Roma e Napoli per incendio - Giovane morto in vacanza, genitori accusano: “Picchiato in discoteca” - Accoltellato durante una lite, ucciso 38enne nel Pesarese - Confcommercio: più telefoni e meno cibo nelle famiglie italiane - Balneari divisi sullo sciopero di domani - Picco di caldo nel weekend, massime fino a 40° - Referendum autonomia, Zaia: “Si va avanti” - Previsioni 3B Meteo 9 Agosto gsl