Tg News – 8/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 46 migranti sugli scogli di Lampedusa, anche un cadavere - Allarme dagli Usa: rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore - Nigeria: oltre 200 bambini rapiti Giovedì - Macron: “Vogliamo l’aborto nella carta dei diritti Ue” - Dossieraggio, Nordio: “Serve commissione d’inchiesta” - 5 medici indagati per morte 18enne a Genova dopo vaccino - Trenitalia, nuove regole su bagagli e biciclette - Mattarella: “Per le donne oneri occulti e troppi pregiudizi” - Previsioni 3B Meteo per 9 Marzo mrv