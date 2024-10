Tg News – 8/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Libano, massimo allarme in basi italiane Unifil - Troupe del Tg 3 aggredita in Libano, autista muore d’infarto - Imam di Bologna espulso, rivendicava sostegno ad Hamas - Maltempo, allagamenti in Lombardia e Liguria, allerta in Campania - Su scooter rubato vede i carabinieri, 17enne fugge e si schianta - Mattarella agli 80 anni della Coldiretti - Gimbe, la sanità pubblica vera emergenza del Paese - Anas, il progetto digital arriva in Basilicata - Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre /gtr