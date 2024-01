Tg News – 8/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Ravenna, si lancia dal 6° piano con bambina e cane - Cavo d’acciaio in strada a Milano, confessa terzo complice - Salta il tavolo sull’ex Ilva - Caso Ferragni, Finanza alla sede Balocco, verso ipotesi truffa - Raid israeliano nel sud Libano, ucciso comandante Hezbollah - Bankitalia: il 5% delle famiglie possiede il 45% della ricchezza - Acca Larentia, polemiche per i saluti romani - Previsioni 3B Meteo 9 Gennaio gsl