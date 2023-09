Tg News – 7/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Marsala, uccide l’ex compagna con fucile e poi si suicida - Operazione antimafia in tutta Italia, 84 misure cautelari - Incidente Brandizzo, titolare ditta "Ho coscienza a posto" - Ragazza investita da una moto a Milano, è grave - Pil, in Ue Italia ultima per crescita nel trimestre - Sciopero aerei Venerdì 8, decine di voli a rischio - Decreto Caivano, il governo oggi inasprisce le pene - Previsioni 3B Meteo 8 Settembre gsl