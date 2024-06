Tg News – 7/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Chat antisemite, si autosospende portavoce ministro Lollobrigida - Putin: “L’Occidente sta perdendo l’egemonia nel mondo” - Ok dalla Commissione Ue ad adesione Ucraina e Moldavia - Il Qatar avverte: “Hamas accetti accordo o via da Doha” - Incidente in tangenziale nord Milano, 2 giovani vittime e 2 feriti - Nettuno (Roma): coppia trovata morta in casa - Turismo, a Giugno attesi 15 milioni di arrivi in Italia - Le aziende si raccontano, Boehringer Ingelheim e Milan in cattedra - - Previsioni 3B Meteo 8 Giugno /gtr