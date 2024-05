Tg News – 28/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 50 anni fa la strage di Piazza della Loggia, Mattarella: “Sete di verità” - Meloni: “A Caivano le istituzioni hanno fatto la differenza” - Vaticano: “Il Papa non voleva offendere, nella Chiesa spazio per tutti” - Ddl Sicurezza: da castrazione chimica a registro Imam, stop a emendamenti - Per un 5 in latino madre abbandona figlia 16enne su Raccordo Anulare - Terminato test di Medicina per 62.000 studenti - Pronto Soccorso, tempi d’attesa cresciuti del 25% dal 2019 - Terna, Internet of Underwater Things per le reti subacquee - Previsioni 3B Meteo 29 Maggio mrv