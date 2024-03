Tg News – 7/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dossieraggio, audizione di Raffaele Cantone all’antimafia - Bce: tassi fermi al 4,50%, tagliate stime su inflazione - Delitto Tramontano, l’altra donna in lacrime in aula - Tar: ex centrale di Montalto di Castro deve essere abbattuta - Ladispoli, torna a scuola il bambino iperattivo - Sciopero 8 Marzo, possibile impatto su treni - Nel 2023 uccise 120 donne, la metà dal compagno o dall’ex - Ue, 1,5 miliardi per la difesa comune - Previsioni 3B Meteo 8 Marzo mrv