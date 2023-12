Tg News – 7/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - “Decine di combattenti di Hamas si sono arresi a Israele” - Blitz attivisti, fango contro Basilica Venezia - Mantide della Brianza condannata a 16 anni - Alla Scala di Milano c’è il Don Carlo di Verdi - Ponte Immacolata, 7 milioni italiani in viaggio - Consumi in ripresa, per regali Natale +13% - Meloni: “Il commercio on line non sostituirà i negozi di vicinato” - Previsioni 3B Meteo 8 Dicembre mrv