Tg News – 7/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Usa 2024, il Presidente Usa Biden parla alla nazione dopo il voto - Meloni: “Sto male ma lavoro perché non ho diritti sindacali” - Domani sciopero nazionale del servizio pubblico - Trovato il corpo di Gino Panaiia nelle acque del Naviglio Pavese - Omicidio Vassallo, svolta dopo 14 anni, 4 arresti - Borsellino, chiesto rinvio a giudizio per 4 poliziotti - Roma, tre vigili travolti da carabiniere positivo ad alcoltest - Istat, in Italia oltre 22 mila centenari - Come tutelare Università e Ricerca Italiane da ingerenze straniere - Previsioni 3B Meteo 8 Novembre mrv/gsl