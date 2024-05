Tg News – 6/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele bombarda due zone di Rafah dopo ordine evacuazione - Putin ordina esercitazioni nucleari “In risposta all’Occidente” - Italiano legato e immobilizzato a Miami, arresto shock - Incidente in azienda vinicola Casteldaccia, 5 operai morti intossicati - Accoltella l’ex compagna e suo padre, arrestato a Varese - Scontro tra Vannacci e Paglia, consigliere di Crosetto - Giornata di disagi per sciopero mezzi pubblici - Insegnanti di sostegno, Anief chiede di stabilizzare gli organici - Previsioni 3B Meteo 7 Maggio mrv