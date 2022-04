Tg News – 6/4/2022

In questa edizione: - Ue pronta a varare nuove sanzioni contro la Russia, la Cina ne chiede la revoca - Istat rivede al ribasso le stime del pil nominale per il 2021 - Covid, monitoraggio Agenas: dati in lieve peggioramento - Espulsi numerosi diplomatici russi dai Paesi europei mrv