Tg News – 6/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Missile russo esplode vicino a corteo auto Zelensky a Odessa - Super Tuesday, Trump vince in 14 stati su 15 - Meloni: “No ai cattivi maestri sul rispetto delle regole” - Bambino iperattivo sospeso da scuola, Ministero dispone ispezioni - Torino, 12 anni per uomo che uccise a martellate il padre violento - Madonna di Trevignano, arriva lo stop del Vescovo - Report Legambiente: Italia maglia nera nei trasporti - Costruire ponti tra scuola e lavoro, al via progetto UPSHIFT for Youth - Previsioni 3B Meteo 7 Marzo mrv