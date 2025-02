Tg News – 6/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Almasri, denuncia all’Aia contro governo italiano - A Lampedusa barchino con 44 persone a bordo, 2 morti - Due agenti feriti a martellate in stazione servizio Santhià - Rovagnati, elicottero precipitato in verticale - Trump: “Striscia Gaza deve essere consegnata agli Usa” - Taglio dell’Irpef entro qualche settimana - Fisco, frode per 100 milioni, 179 indagati in tutta Italia - Scuola, la denuncia Anief "Arrivati i primi aumenti ma insufficienti" - 3B meteo per il 7 Febbraio gsl