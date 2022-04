Tg News – 5/4/2022

In questa edizione: - Cultura, Gallerie degli Uffizi le più visitate in Italia nel 2021 - Musk acquista il 9,2% di Twitter e il titolo vola in Borsa - A febbraio 2022 scende il livello della disoccupazione - All'IDI di Roma apre nuovo polo di dermatologia oncologica mrv