Tg News – 5/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nordio: “Sui dossier situazione estremamente grave” - Parlamento autorizza missioni a Gaza e Mar Rosso - Balzerani, Rettrice La Sapienza contro Di Cesare - Card vaccini contro Covid, De Luca a giudizio - Fisco, addio al modello 730, arriva un questionario - Germania, sabotaggi contro Tesla - Kate Middleton riappare dopo intervento - Lactalis e Insuperabili, al via partnership per l'inclusione - Previsioni 3B Meteo 6 Marzo mrv