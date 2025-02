Tg News – 5/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Governo attacca su Almasri, scontro con le opposizioni - Trump: “Gaza diventerà la riviera del Medio Oriente” - Zelensky e Putin disponibili a parlarsi dopo tre anni - Denuncia dell’Onu: “Detenute stuprate e bruciate vive in Congo - Incendio doloso a Ciampino, bloccato un uomo - Crollo supermercato Firenze, 3 indagati per morte 5 operai - Tac al gatto, Procura Aosta apre fascicolo - Almasri, Nordio "Dalla Corte Penale Internazionale un pasticcio" - Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio mrv