Tg News – 4/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spari e coltellate fra ultrà dell’Inter, ucciso pregiudicato calabrese - Si capovolge barcone di migranti, 21 dispersi - Kiev: “Missili ipersonici russi su Leopoli”, 7 morti e 30 feriti - Iran: “La risposta a Israele sarà inaspettata” - Caso Sangiuliano, Boccia pubblica le mail del Ministero - Meloni: “Stiamo facendo la storia, non sono consentiti errori” - Cagliari, 17enne arrestato per aver accoltellato il padre - Il film sulla vita di Ennio Doris alla Mostra del Cinema di Venezia - Previsioni 3B Meteo 5 Settembre mrv