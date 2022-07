Tg News – 4/7/2022

In questa edizione del telegiornale: - Tragedia sulla Marmolada, almeno 6 le vittime, 19 i dispersi - Covid, oltre 70 mila casi nelle ultime 24 ore - Naspi, pagamento in 15 giorni per l'80% di domande - Agrifood, la tradizione italiana al Global Youth Tourism Summit gtr/