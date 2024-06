Tg News – 4/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tragedia Natisone, Procura indaga per omicidio colposo - Immigrazione, Meloni: “Presentato esposto all’Antimafia” - Liste d’attesa, il governo vara la svolta - Petardi al corteo dei trattori a Bruxelles - Israele, morti 43 dei 120 ostaggi di Hamas - Qualità della vita, Trento prima, Taranto ultima - Turismo, 2023 da record, 451 milioni di presenze - Malattie cardiovascolari, al via iniziativa di prevenzione di Novartis - Previsioni 3B Meteo 5 Giugno /gtr