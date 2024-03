Tg News – 4/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Valanga in Val Passiria, morto un 16enne - Hamas: “Non sappiamo quanti ostaggi sono ancora vivi” - Morte Navalny, 43 paesi chiedono indagine indipendente - Il divario Todde-Truzzu alla fine è di 1600 voti - Dalla Ue maxi multa da 1,8 miliardi ad Apple - In Campidoglio l’ultimo saluto a Paolo Taviani - Previsioni 3B Meteo 5 Marzo mrv