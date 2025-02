Tg News – 4/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Legambiente, emergenza inquinamento in 25 città italiane - Caso Almasri, domani Nordio e Piantedosi in aula - Spari in un Campus in Svezia, diverse vittime, attentatore si è ucciso - Hamas, iniziati colloqui per seconda fase cessate il fuoco - Bici lanciata dai murazzi a Torino, 16 anni all'imputato maggiorenne - Bollette, 11 milioni di italiani potranno avere sconto - Giornata contro il cancro: cura, prevenzione e screening - Previsioni 3B Meteo 5 Febbraio