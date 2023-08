Tg News – 31/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cinque operai uccisi nella notte da un treno lungo la Mi-To - Aperta una inchiesta, ipotesi di un errore nella comunicazione - Napoli, ucciso musicista 24enne, sospettato in Questura - Da autopsia topicida nel sangue di Giulia - Corte Europea condanna Italia per maternità surrogata - Lavoro, da domani le domande per la formazione - Istat, sale tasso disoccupazione dopo 7 mesi di crescita - Meloni a Caivano tra minacce social - Previsioni 3B Meteo 31 Agosto /gtr