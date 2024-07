Tg News – 31/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: -Ucciso Haniyeh, il leader di Hamas, ondata di reazioni - Toti, dalla Procura ok alla revoca dei domiciliari - Mafia e appalti, indagato l’ex procuratore Pignatone - Camorra, arrestato boss Salvatore Mari, tra i più pericolosi - Inflazione eurozona in lieve aumento, 2,6% a Luglio - Morto l’attore Roberto Herlitzka - Olimpiadi e transgender, ministro Roccella: “Preoccupano criteri variabili” - Parmigiano Reggiano prodotto di montagna, numeri in crescita - Previsioni 3B Meteo 1 Agosto mrv