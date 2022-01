Tg News – 31/1/2022

In questa edizione: - Inail, nel 2021 oltre mezzo milione di infortuni sul lavoro e 1221 morti - Misure anti-Covid in scadenza: si pensa alla possibile proroga - Maxi truffa ai danni dello Stato: 440mln di sussidi e ristori a chi non aveva diritto - Il duro sfogo della leader di Fratelli d'Italia dopo la rielezione di Mattarella gtr/