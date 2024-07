Tg News – 30/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bimbo di due anni scomparso a Locorotondo (Bari) - 33enne uccisa in strada a Terno d’Isola (Bg) - Razzi su Israele dal Libano, Hezbollah rivendica - Meloni in Cina, scontro sull’informazione - Procura di Genova chiede giudizio immediato per Toti - Incendio nel Nuorese, fiamme spente dopo 48 ore - Uccisa l’orsa Kj1 dopo il decreto di Fugatti - Il corto "Gravity" vince il CONAI Special Award al Giffoni Film Fest - Previsioni 3B Meteo 31 Luglio mrv