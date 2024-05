Tg News – 30/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Padova 33enne precipita da cavalcavia, fermato compagno - Funerali Angelo Onorato, per la moglie è un delitto - Delitto Matteotti 100 anni dopo, il ricordo della premier Meloni - Decreto salva-casa, da oggi al via domande ai Comuni - Scoperta maxi frode fiscale con regia a Catania - Allerta dall’intelligence in Europa per i roghi dolosi - Istat, ad Aprile record tasso occupazione, al 62,3% - Trasporto aereo, Eni, Enac e AdR insieme per la decarbonizzazione - Previsioni 3B Meteo 31 Maggio mrv