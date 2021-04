Tg News – 30/4/2021

In questa edizione: - Euronext completa acquisizione borsa italiana per 4,4 mld - Ue, calo occupazione colpisce soprattutto i giovani - 9,7 mln lavoratori in attesa rinnovo contratto - Mutui al 100% per i giovani. Se son rose, fioriranno... trg