Tg News – 30/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Direttiva Viminale, tra zone rosse e maggiori controlli per Capodanno - Cassazione sui migranti “Valutare Paesi sicuri spetta ai ministri” - Meloni “2025 anno fondamentale per la fase 2 del Pnrr” - Cecilia Sala “arrestata per violazione leggi Repubblica Islamica dell’Iran” - Palermo, 4 turisti tedeschi intossicati da monossido, uno muore - Rincari bollette energia del 30% nei prossimi 12 mesi - Legambiente, in Italia sempre più eventi estremi - Capodanno, artificieri della Polizia contro i botti illegali - Previsioni 3B Meteo 31 dicembre /gtr