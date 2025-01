Tg News – 30/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Scontro tra aereo ed elicottero a Washington, 67 morti - Israele, iniziato rilascio detenuti palestinesi - La Bce taglia i tassi dello 0,25%, Lagarde “Prematuro dire dove si fermerà” - 16enne partorisce in casa con la madre, neonato muore sul balcone - Pizzaiolo ucciso per una scarpa sporca, ergastolo per il baby boss - Rissa in Stazione a Tortona, giovane muore accoltellato - Dimissione Santanchè, La Russa “Valuti, dopo decisione Cassazione” - Scuola, firmato il contratto integrativo per la mobilità - Previsioni 3B Meteo 31 Gennaio /gtr