Tg News – 3/9/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Vaccini anti-Covid-19: c'è l'accordo tra Unione europea ed Astrazeneca per la consegna delle dosi rimanenti Vaccini anti-Covid-19: torna a salire il numero delle prime dosi, preoccupano over 50 non vaccinati Multe ai colossi del Web: l'Irlanda multa Whatsapp per aver violato normativa UE sulla privacy Giovani in fuga: in 25 anni 1,4 milioni di ragazzi hanno l'asciato l'Italia