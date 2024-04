Tg News – 3/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terremoto di magnitudo 7,4 a Taiwan, in molti sotto le macerie - Mattarella: “Violenza a Gaza, ostacolo a sicurezza Israele” - Urso: “ A Mirafiori sito da almeno 200.000 vetture” - Sgombero con 10 agenti contusi in un parco a Bologna - Schlein incontra il papà di Ilaria Salis - Orsini verso presidenza di Confindustria - Stoltenberg: “Fondo Nato da 100 miliardi per Kiev” - Previsioni 3B Meteo 4 Aprile mrv