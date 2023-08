Tg News – 29/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni: “Manovra seria e prudente, no a sprechi” - Milano, ciclista di 28 anni travolta e uccisa da camion - Delitto Saman, concessa l’estradizione del padre - Prigozhin, forse una bomba nel condizionatore - Sudan, 39 morti in Darfur, molte donne e bambini - Granchio blu, individuata seconda specie nell’Adriatico - Mantovano: “Sui migranti numeri preoccupanti ma primi segnali” - Previsioni 3B Meteo 30 Agosto gtr/gsl