Tg News – 29/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Omicida di Santo Romano condannato a 18 anni, ira dei parenti - Femminicidio Ilaria Sula, Samson ai pm “Ero stanco di aspettarla” - Sparatoria durante festa nel Catanese, padre uccide figlio - Morta in sella alla sua moto, arrestato parroco a Bari - Passo indietro di Becciu, non entra in Conclave - Blackout Spagna, sotto accusa uso energia solare - Meloni “Tra Usa ed Europa serve accordo vero” - Previsioni 3B Meteo 30 Aprile /gtr