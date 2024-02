Tg News – 29/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Piantedosi: “Niente processi sommari alla polizia” - Putin torna a minacciare il nucleare all’Occidente - Fino a 10.000 euro di multa a studenti che aggrediscono professori - Oltre 100 morti a Gaza tra la folla che attendeva aiuti - Confindustria: attività economica torna in calo - Ex Ilva, tribunale fallimentare dichiara stato di insolvenza - Stangata per Pogba: 4 anni di squalifica per doping - Inaugurata Key, l’expo della transizione energetica - Previsioni 3B Meteo 1 Marzo mrv