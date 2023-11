Tg News – 29/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Salta l’incontro tra Filippo Turetta e i genitori in carcere a Verona - Il sottosegretario Delmastro a giudizio per il caso Cospito - Nordio “Entro primavera riforma separazione carriere” - Hamas, il piccolo Kfir morto sotto le bombe con la mamma e il fratello - Papa Francesco in udienza generale “Non sto ancora bene” - Ferisce la madre e uccide il suo compagno, 33enne arrestato a Latina - La Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia - Scuola, per Anief "inaccettabile" l'accordo sul Fondo Espero - Previsioni 3B Meteo 30 Novembre /gtr