Tg News – 29/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni “Difenderemo l’Italia e vado avanti” con Bongiorno legale - Israele, Netanyahu riceve lista ostaggi liberi Giovedì - Pandoro-gate, Chiara Ferragni rinviata a giudizio - Emis Killa indagato, rinuncia a Sanremo - Chiesto il giudizio immediato per l’amico di Ramy che guidava lo scooter - Pedopornografia online, 12 arresti e migliaia di file sequestrati - Maturità, Latino al Classico e Matematica allo Scientifico - 3B meteo per il 29 Gennaio /gtr