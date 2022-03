Tg News – 28/3/2022

In questa edizione: - Kyiv "Aperti a neutralità, truppe russe in ritirata dalla capitale e dalla Bielorussia" - Ucraina, sono 4 milioni i profughi in fuga dall'Ucraina - Covid: quasi 60mila casi in 24 ore - Cgil "4 milioni di famiglie in difficoltà per il caro bollette" gtr/