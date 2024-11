Tg News – 28/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sciopero sindacati, Tar respinge ricorso sindacati contro precettazione - Incontro Mattarella-Meloni al Quirinale su Manovra e Ue - Sicurezza, a Milano arrivano altri 600 uomini delle forze dell’ordine - Arrestato il sindaco di Vigevano, è accusato di corruzione - Israele e Hezbollah denunciano violazioni della tregua - Argentina, scarcerato l’ex Br Leonardo Bertulazzi - Social Media, l’Australia li vieta agli Under 16 - Disturbi del comportamento alimentare, cibo è solo punta dell'iceberg - Previsioni 3B Meteo per il 29 Novembre mrv