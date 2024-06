Tg News – 27/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bimbo disabile cade in un pozzo e annega, ferita una donna - Morto a 8 anni schiacciato da un tavolo di ferro - Nomine Ue, Tusk “Non c’è Europa senza Italia” - Cori e insulti antisemiti, dimissioni tra i giovani di Fdi - Tentato golpe in Bolivia, arrestati due ufficiali - Ustica 44 anni dopo, Mattarella “Manca la verità” - I figli assorbono un terzo della spesa mensile familiare - Webuild per lo sport con le campionesse italiane - Previsioni 3B Meteo 28 Giugno /gtr