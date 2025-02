Tg News – 27/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Giallo sulla morte di Gene Hackman e della moglie - Sospetto attacco terroristico in Israele, auto investe pedoni - Dazi Usa, Tajani: “Tuteleremo le nostre imprese” - Sciopero Magistrati, proteste delle toghe nei tribunali italiani - Processo morte Saman Abbas, madre per la prima volta in aula - Vaticano, Papa Francesco sta proseguendo le cure, va meglio - Zeman ricoverato in Terapia Intensiva al Gemelli per ischemia - Previsioni 3B Meteo 28 Febbraio /gtr