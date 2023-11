Tg News – 27/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In carcere a Verona Turetta chiede libri e ansiolitici - Kimberly è in Italia e sta bene - 23enne accoltella il padre e lo uccide - Tra Israele e Hamas possibile allungamento della tregua - Papa Francesco sta meglio, esclusa polmonite - Legambiente: Italia sempre più a rischio alluvioni - Assalto all’associazione Pro Vita, interviene Meloni - Previsioni 3B Meteo 28 Novembre gsl