Tg News – 26/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, l’Italia non partecipa come forza nazionale - La Camera boccia la mozione di sfiducia a Nordio - Dl Bollette, saltano modifica bonus elettrodomestici e rinvio polizze - Avvocatura dello Stato: “Non esiste diritto al suicidio” - Sassari, muore schiacciato dall’auto guidata da un bimbo - Trump: “Dobbiamo prenderci la Groenlandia” - Istat, nel 2024 è salita al 23,1% la popolazione a rischio povertà - Webuild, a Roma torna a splendere la Chiesa di Santa Maria di Loreto - Previsioni 3B Meteo 27 Marzo gsl