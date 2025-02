Tg News – 26/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - In Germania spari davanti a tribunale Bielfeld, diversi feriti - Ucciso in Francia uomo che lanciava coltelli contro agenti - Ucraina, pronta l’intesa sulle Terre Rare - Meloni: “Ue non può eludere sicurezza e competitività” - Stasera Hamas consegna i corpi dei 4 ostaggi israeliani - Papa Francesco prosegue terapie, è in poltrona - Cure sanitarie, sufficienza solo a 13 Regioni - Il video di Trump che immagina il futuro di Gaza - Previsioni 3B Meteo 27 Febbraio /gtr