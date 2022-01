Tg News – 26/1/2022

In questa edizione: - Caro carburante, prezzi mai così alti dal 2013 - Seconda fumata nera per la corsa al Quirinale - Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso la crescita italiana nel 2022 - Il 2021 è stato l'anno nero dell'antisemitismo: oltre 10 episodi al giorno, il 50% in Europa gtr/