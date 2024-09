Tg News – 25/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage familiare a Nuoro, 3 morti e 4 feriti - Omicidio Bologna, caccia all’aggressore - Meloni all’Onu “Israele rispetti il diritto e tuteli i civili” - Zelensky “Mosca pianifica attacchi agli impianti nucleari” - La Camera approva il Ddl sul voto in condotta - Pil, l’Ocse alza la stima dell’Italia - Papa Francesco “Il Diavolo esiste, non bisogna dialogare con lui” - Terna proclama i cinque vincitori del Premio Driving Energy 2024 - Previsioni 3B Meteo 26 Settembre /gtr