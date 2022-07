Tg News – 25/7/2022

In questa edizione: - Bonus psicologo 2022: oggi al via le domande - Alte temperature: previsti eccessi di mortalità come nel 2003 - Creati 230 mila posti di lavoro nei primi 6 mesi del 2022 - Legna da ardere: cresce la domanda e aumentano i prezzi gsl